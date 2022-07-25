邵陽學院鉅資批量引進菲博士 黨委書記被免職

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（中央社記者張淑伶北京25日）湖南省邵陽學院因引進人才困難，將22名教職員送至菲律賓一所大學取得博士學位後，再以約人民幣1800萬元引進。事件引發爭議後，湖南省教育廳昨天公布，該校黨委書記已被免職。

湖南省政府網24日發布，經調查，邵陽學院沒有結合學院發展實際情況來規劃培育師資，在博士人才引進等方面存在不當做法。學院黨委在此過程中「論證不充分、決策不科學、工作不嚴謹」，黨委書記彭希林負有主要領導責任。

湖南省教育廳已責成邵陽學院糾正不當做法。省委已對彭希林給予免職處理。

北京日報旗下新媒體「長安街知事」指出，邵陽學院日前發布的公示顯示，該校花費1800多萬元（約新台幣8000萬元）引進23名菲律賓亞當遜大學（Adamson University）哲學（教育學）博士。其中，除了一名音樂舞蹈學院的副教授備註為「校外引進」之外，其餘22名博士生均為「畢業返校」。

從公示來看，這些博士都是在2019年8月至2021年12月完成博士學位，平均只用了2年多。媒體報導指出，這段時間還因為疫情，多數時間都在家上網課。

報導說，2022年QS亞洲大學排名榜單顯示，菲律賓亞當森大學位列651位之後。此外，2021年11月26日，在中國留學網發布的「關於對部分外國院校學歷認證 加強認證審查的公告（二）」中，菲律賓亞當遜大學也因被屢次檢舉而「榜上有名」。

這些博士返回邵陽學院任教後，大多就職於該校機械與能源工程學院、理學院等，專業與博士學位較無關。

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邵陽學院多名二級學院院長先前在接受媒體採訪時表示，由於難以引進國內的博士人才，學校不得不採取「權宜之計」，內部選拔一批擁有碩士學歷的教師前往國外讀取博士，「提高教師隊伍中博士學歷的比例，對以後升級為大學、申請碩士點都有幫助」。

學校官網顯示，邵陽學院創建於1958年，歷經不同學校的整併後，2018年該校被確定為湖南省「雙一流」高水準應用特色學院。（編輯：曹宇帆）1110725