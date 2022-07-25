王毅：南海不是大國博弈的角鬥場

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（中央社台北25日電）中國國務委員兼外長王毅今天說，今天的南海並非風平浪靜，地區國家應持續守好和平底線，並指「南海不是域外國家的『遊獵園』，更不應成為大國博弈的『角鬥場』」。

王毅今天在「紀念『南海各方行為宣言』簽署20周年研討會」開幕式上致辭時，作出上述表示。

王毅表示，2002年11月4日中國和東協國家政府代表在柬埔寨首都金邊簽署「南海各方行為宣言」，是中國與東協國家在南海問題上簽署的首份政治文件，確立了各方處理南海問題的基本原則和共同規範。

他意有所指地說，今天的南海並非風平浪靜，「個別域外大國」為了維護自身霸權，不斷向南海地區加大力量投入，蓄意擴大矛盾、挑動緊張，危害沿岸國正當權益和海上正常秩序。

王毅表示，應繼續將解決南海問題的主動權和主導權掌握在地區國家自己手中，要真正維持南海和平，需做到「四個持續」。

一、要持續守好和平底線，指「南海不是域外國家的『遊獵園』，更不應成為大國博弈的『角鬥場』」，地區國家應該堅定支持一切有利於和平解決和管控爭議的行動，旗幟鮮明地反對任何在該地區制造緊張、挑動對抗的言行。

二、要持續推進對話協商，三、持續深化海上合作，地區國家應逐步建立和完善沿岸國合作機制，積極推進科研、環保、搜救等領域合作。

四、持續推進制定「南海行為準則」，這也是形勢發展的迫切需要。

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海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。但中國不接受裁決。

菲律賓候任國防部長佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr）21日表示，中國民兵船持續出現在南海爭議海域。但他認為，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）對菲中南海合作持開放態度，包括研究或石油探勘等經濟領域合作。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110725