因長期噩夢供奉日軍戰犯 吳啊萍認罪：向眾人懺悔 願受法律制裁

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（中央社台北25日電）在南京玄奘寺供奉日軍戰犯牌位的吳啊萍被拘後，受審畫面今天曝光。她在受訪時表示，自己「特別想和所有被我傷害到的人道歉，特別想跟所有人懺悔」，並「願意接受法律給我的任何制裁」。

江蘇省南京市官方調查組24日深夜通報此案調查結果後，屬在地官媒的南京廣播電視台今天就播出了吳啊萍受審的畫面。鏡頭中，已剃髮的吳啊萍身著紅色囚服並佩戴口罩接受訊問。從背後白底藍線條牆壁塗裝顯示，她是在公安單位內部接受偵訊。

根據已知的報導訊息，吳啊萍在偵訊時表示，她「特別想和所有被我傷害到的人道歉，特別想跟所有人懺悔。真的不知道做甚麼才能彌補，我也願意接受法律給我的任何制裁」。

據南京市官方調查，1990年生的吳啊萍原籍福建晉江，擁有大學學歷，2000年遷至南京隨父母生活，2009年就讀北京某所醫學院，2013年進入南京某所醫院從事護理工作，2019年9月辭職赴五台山某寺廟擔任居士。

調查指出，吳啊萍自述，她遷居南京後，了解侵華日軍戰犯的暴行，知道了松井石根等5名日軍戰犯的罪行。也得知美國傳教士魏特琳在南京大屠殺期間保護女性的善舉，但事後受到刺激，回國後在家中自殺。相關事蹟讓她產生心理陰影，長期被噩夢纏繞。

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事後，吳啊萍接觸佛教，逐漸產生供奉5名戰犯及魏特琳「解冤釋結」、「脫離苦難」的想法，便在2017年12月18日到玄奘寺要求供奉牌位，並在登記表上填寫「松井石根、谷壽夫、野田毅、田中軍吉、向井敏明、華群（魏特琳）」6人的名字。

由於全案日前被曝光後，引起中國民間譁然，吳啊萍在今年7月22日，被南京市公安機關拘捕，並立案調查。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110725