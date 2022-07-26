北京高調紀念九二共識 陸委會：事實是沒有共識

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（中央社記者沈朋達台北26日電）針對中國大陸舉辦「九二共識」30週年座談會，大陸委員會今晚表示，兩岸從未在政治主張上達任何共識，北京定義一中原則的「九二共識」企圖否定中華民國主權，非兩岸關係本質。

陸委會透過書面方式表示，針對中方辦理促統宣傳活動，中共長期威脅台灣的民主價值和生活方式，定義「一個中國原則」的「九二共識」，企圖否定中華民國主權，台灣從未接受，這更非兩岸關係本質。

陸委會表示，政府政策一貫，致力捍衛國家主權及台灣民主。兩岸互不隸屬是客觀的事實與現狀，唯有對岸放棄對台軍事威嚇與侵犯、和平理性處理分歧，才是維護台海和平的優先要務。

陸委會強調，過去以來，兩岸在政治主張上從未達成任何共識，因為中共從未尊重與正視台灣人民對中華民國台灣是主權國家的堅定信念，這是北京當局無法迴避的關鍵課題。

陸委會說，當前國際社會嚴重關切中共擴張政經勢力、在台海製造衝突、破壞民主自由及國際規則秩序，更脅迫各方妥協於其錯誤的政治主張與行徑，這些是地區不穩定風險升高的嚴峻挑戰。

陸委會指出，總統蔡英文今天也強調，台灣是印太地區不可或缺的民主夥伴，只要各方團結一致，就必能阻止威權擴張、讓民主蓬勃發展。

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陸委會表示，台灣的未來由2300萬台灣人民共同決定，不會接受單方設定的政治前提及終局路徑。中共當局應正確判斷情勢、承擔國際責任，唯有放棄對台用武、和平處理分歧，務實面對「四個堅持」的台灣共識，雙方才能有意義的開展良性互動、健康交往。

中國大陸今天召開「『九二共識』三十週年座談會」，中國全國政協主席汪洋、中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一等相關涉台官員出席發言。汪洋在會中重申陸方對「九二共識」的一貫立場，並聲稱其重要性在於「明確兩岸關係的根本性質」，即「大陸與台灣同屬一個中國」。（編輯：邱國強）1110726