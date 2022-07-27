港媒：中國藉佐科威來訪釋出放寬防疫訊息

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（中央社記者張謙香港27日電）印尼總統佐科威（Joko Widodo）近日訪問中國，有香港媒體分析，中方希望藉此拉攏印尼，以打破美國的圍堵，同時藉助佐科威來訪，釋出放寬防疫訊息。

星島日報今天發表社論指出，對於佐科威此時訪問北京，外界更聚焦中方邀請他來訪的背後意義。

社論表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後，中國一直堅持嚴格清零政策，除了主辦北京冬奧期間，國家主席習近平從未單獨接見外國元首，也未踏出國門半步，只透過視訊參加國際會議或與個別元首舉行峰會。

社論認為，習近平這次罕有地邀請佐科威訪問中國，相信是出於地緣政治需要，因為美國總統拜登近月加緊圍堵中國，繼亞洲之行尋求與區內國家建立一個將中國拒諸門外的印太經濟框架後，又讓北約插手亞太事務，步步進逼，令中國須出招打破圍堵。

而印尼今年適值是G20輪任主席，明年則出掌東協輪任主席，負責在成員國之間協調區內和國際重大問題，因此，習近平透過加強經貿讓利，希望能拉攏印尼，以免其倒向美國陣營。

此外，中方也試圖透過佐科威來訪，對外釋出中國外交開始走出疫情、正逐漸恢復正常的訊息，第一步是開始邀請和接待外賓到訪北京，下一步是北京中央領導人開始恢復外訪，而外界正密切注視習近平會否應邀親自出席G20峰會。

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社論指出，除了外交有復常迹象，大陸的出入境限制也有鬆動徵兆。比如，為了安撫外商，中方上月底縮短入境隔離檢疫期。

此外，中國國家移民管理局昨天因應部分地方疫情受控及民眾出境需求增加，決定調整改善出入境措施，促進中外人員往來和交流合作，這意味著當局正逐步放寬出入境限制，只要疫情在可控情況下進一步被遏止，對外交流的大門便會愈開愈大。（編輯：呂佳蓉）1110727