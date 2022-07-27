供奉戰犯事件後 中國佛教協會表態全面從嚴治教

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（中央社台北27日電）南京玄奘寺被爆供奉日本戰犯牌位引發社會公憤與官方追懲後，中國佛教協會會長演覺法師今天在一場研討會形容此事令佛門蒙羞，為佛教界敲響警鐘，並表態要認真貫徹落實全面從嚴治教要求。

南京玄奘寺供奉戰犯事件引發的風暴，沒有因為供奉者吳啊萍被拘以及住持下台官員被懲後落幕。中國大陸各佛教場所正遭全面清查，以確保「陳列物中不得出現政治、歷史反面人物、違法犯罪份子及其他有爭議人物」。

據中國佛教協會官網，由中國佛教協會主辦的「佛教崇儉戒奢的觀念與傳統研討會」，27日在北京以線下線上結合方式舉行。

中國佛教協會與各省區市佛協主要負責人，中國佛教協會第10屆理事會佛教教務和教風監督委員會全體委員，以及專家學者共60餘人出席了這場會議。

中國佛教協會會長演覺法師在講話中指出，南京玄奘寺發生的損害國家利益、傷害民族感情的惡劣事件，令佛門蒙羞，令佛教四眾弟子痛心，教訓極為深刻慘痛，為全國佛教界敲響了警鐘。

演覺法師並稱，會和各地佛教界要引以為戒，深刻反思，「在事關民族大義的大是大非問題上要始終立場堅定、頭腦清醒、旗幟鮮明，保持高度的敏感性和警覺性」。要以直面問題的勇氣、勇於擔當的精神、刮骨療毒的決心，認真貫徹落實「全面從嚴治教要求」，自我清查，主動整改，切實加強佛教活動場所內部管理。

他還要求佛教場所負責人加強政治理論學習，提升愛國主義、社會主義思想覺悟，提高履職盡責意識，確保本場所管理依法依規、安全有序。

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演覺法師還稱，出家人要做本分的出家人，寺院要回歸清淨的寺院，「佛教要成為服務國家、服務社會、服務大眾的中國化佛教」。

據發布，與會佛教界人士一致表示，要居安思危、常懷遠慮，切實踐行佛教自律自省精神，以對國家、對社會、對佛教、對眾生高度負責精神，以身作則，帶領佛教界以反躬自省的態度、自我革命的勇氣、刮骨療毒的決心、精準有力的舉措，深入開展清查和規範寺院設立牌位專項工作，深入推進崇儉戒奢教育活動，努力塑造良好教風，推動佛教健康傳承和新時代佛教中國化走向深入。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110727