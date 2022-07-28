共軍：發展中美兩軍關係有原則 核心利益須守住

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（中央社記者張淑伶北京28日電）中國國防部發言人吳謙今天表示，中方對發展中美兩軍關係是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。至於兩軍互動的安全問題，他聲稱根源是美方的挑釁行動。

根據微信公眾號「國防部發布」，吳謙今天在中國國防部例行記者會上，對於美軍陸軍上將、參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milly）與中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成7日的視訊通話再作說明。

吳謙說，雙方就國際和地區形勢、中美兩國兩軍關係及台灣、海空軍事安全等問題深入交換了意見，就保持兩軍關係穩定發展、避免引發衝突對抗達成重要共識。他形容「這是一次坦誠、深入、建設性的戰略溝通」。

他說，中方重視中美兩軍關係，但對發展兩軍關係是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。對於美方的一些表態，中方「聽其言，更會觀其行」。美方一些人執意對中國全方位遏制打壓，中方決不會聽之任之，理所當然予以堅決反制。

此外，美國有線電視新聞網（CNN）18日報導，密利已下令全面檢討過去5年美軍與中國軍方互動的情況，特別是任何中國飛機或船艦在太靠近美國軍事資產的地方活動，被視為「不安全」或「不專業」的情況；目的是對中國軍事活動模式的任何變化有充分的認識。

吳謙說，有關海空軍事安全問題，其根源在於美方在中國海空域「長時間、大範圍、高強度」的抵近偵察滋擾，以及針對性極強的軍事演訓等「侵權挑釁行動」。

他說，中方對此堅決反對，並採取「有理有力、安全專業」的措施予以堅決應對。中方要求美方停止侵權挑釁，對一線兵力嚴加管束，杜絕意外事件發生。

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根據中國駐美大使館網站消息，中國駐美大使秦剛26日晚間在一場慶祝共軍建軍95年的招待會上說，保持兩軍關係穩定對中美關係至關重要。今年4月以來，兩軍高層3次通話與會晤，為下步交往奠定良好基礎。

他表示，希望雙方共同努力，加強溝通交流，增進軍事互信，管控風險危機，推進反恐維和、軍事醫學、軍事環保等共同利益領域的合作，為推動兩國兩軍關係穩定發展作出積極努力。（編輯：呂佳蓉）1110728