裴洛西訪亞洲 陸學者：無論是否訪台已觸紅線

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（中央社台北1日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問亞洲公開行程未列台灣，中國學者表示，不管她是否訪台，此事已經觸碰中國國家主權和領土完整的核心利益的紅線。

裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團前往印太地區，將訪問新加坡、馬來西亞、南韓和日本。飛航網站追蹤數據指出，外傳是裴洛西的專機今晨飛抵新加坡。

「上觀新聞」7月31日報導，隨著裴洛西率領國會代表團動身前往亞洲，是否訪台的危險之謎一直懸在氣氛緊張的台海上空，尤其時機十分敏感，恰好趕在與中國建軍節同月。因此雖然眾議院官方公布的行程不含台灣，但輿論認為未來數日還得看實際行動。

中國國際問題研究院亞太研究所所長藍建學分析，當前美國政壇「遏華」成為政治正確的氛圍下，民主黨在選情低迷之際，試圖透過打「台灣牌」顯示其強硬不輸於共和黨，這是拉票的一條捷徑。且無論裴洛西是否訪問台灣，她炒熱了這一話題，達到提高自己曝光度的目的。

藍建學認為不管裴洛西是否訪台，此事已經觸碰中國國家主權和領土完整這一核心利益的紅線，中國對可能出現的任何事態都已做好萬全準備。同時，台灣這張牌已被打到極致，未來打牌的空間將越來越小。

此外，裴洛西此行公開行程中訪問的4國也成為討論話題。

中國社科院美國研究所副所長袁征分析，挑選的4國都是美國的盟友和夥伴，日本、韓國、新加坡更是被美國視為亞洲地區的重要國家，美國高級官員此前也多次到訪。裴洛西又來訪問無非是繼續加強美國與這些國家的政治、經濟、外交等聯系，輔助推進「印太戰略」，同時展示拜登政府的價值觀外交。

袁征指出，在拜登政府「印太戰略」布局中，台灣已被視為重要組成部分。隨美國將中國定義為最大戰略對手，以台制華的動機日益強烈，眾議長作為立法機構的領導者，官方色彩非常濃厚，意圖訪台顯示美國正朝著發展實質性的對台外交關係方向前進，不斷虛化掏空一個中國原則。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1110801