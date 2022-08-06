振房市 中國多地調整中古屋參考價政策
2022/8/6 14:30
（中央社台北6日電）為刺激房市，中國多個城市陸續調整或取消中古屋參考價政策。房市研究機構認為，中古屋市場一段時間內將保持較強勁的復甦勢頭，繼而帶動恢復新成屋交易的信心。
綜合證券時報網等陸媒近日報導，據房市機構克而瑞研究中心統計，已有13個城市取消或調整中古屋參考價政策，分別是北京、西安、成都、寧波、紹興、三亞、廣州、東莞、金華、溫州、合肥、衢州及無錫，目前仍在嚴格執行中古屋參考價政策的僅剩上海、深圳兩座城市。
對於多地取消中古屋參考價，報導說，主要原因是中古屋成交已逐漸回歸理性，在新成屋交屋受不確定性因素的影響下，中古屋反而成為不少買家的首選。
以成都為例，今年初開始，當地銀行對中古屋貸款時已按照評估價而非參考價進行放貸。進入5月，當地的房地產交易平台上，掛牌售案已不僅顯示小區的參考價，也同時顯示業主的真實掛牌價以及小區的掛牌均價。在當地剛制定中古屋參考價時，掛牌售案價格僅顯示政府所定的指導價格。
西安則在7月暫停發布中古屋參考價，並指後續會根據市場情況不斷優化，以及允許當地平台顯示中古屋價格時，可尊重賣方意願及其掛牌價格。
另外，各城市在執行上也鬆緊有別，例如溫州、合肥等地公布中古屋參考價機制後，並未制定相關實施細則，有關機制的存在感已經趨弱。
克而瑞報告指出，未來一段時間內，中古屋市場仍將保持較為強勁的復甦勢頭，核心城市的中古市場可能將先於新屋轉暖。
克而瑞分析，原因是中古屋「所見即所得」，沒有交屋風險；而隨著中古市場流動性、活躍度提升，將對新成屋市場信心產生積極作用。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110806
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