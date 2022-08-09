官媒：穩房市政策見效 部分企業買地意願回升
2022/8/9 15:47
（中央社台北9日電）中國多省市近月接連推出穩房市政策，官媒表示，隨著政策效果逐步顯現，房企銷售和買地出現企穩跡象，部分大型房企近期買地積極性有明顯提高。
新華社轄下「中國證券報」日前報導，近月發布穩房市政策的城市數量持續增多，例如安徽安慶本月提高住房公積金貸款最高額度，支持異地繳存職工在安慶購屋；一些地區鼓勵分區施策進行精細化調控，例如天津本月公布優化個人信貸政策，引導金融機構下調貸款利率，降低住房商業貸款首付比例。
單自7月以來，已有超過20個城市提高公積金貸款額度，加上不少前期發布穩樓市政策的城市，近期接連發布升級版政策，穩定市場意圖明顯。
此外，部分大型房企近期買地積極性明顯提高，包括華發股份的全資子公司7月底分別拿下上海市浦東新區、寶山區、閔行區的多塊地皮，部分溢價率接近一成；一些房企銷售出現好轉，例如新城控股1至7月實現合同銷售金額年減43.48%、銷售面積下降38.42%，但按年降幅比1至6月數據有所縮小。
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證券時報表示，房企融資成本持續保持低位，7月行業平均利率為3.85%，按年下降1.28個百分點，按月下降0.19個百分點。另一方面，7月房企共有51筆債券到期，剔除已經提前贖回的部分之後約為人民幣740億元（約新台幣3256億元），比上月增加15.8%，房企償債潮仍在持續成為業內共識。
報導引述分析說，中國政府7月加大了對公募不動產投 資信託基金和綠色金融的支持，預計未來房企融資環境仍將持續優化，優質民營房企優勢將繼續擴大。（編輯：周慧盈/張淑伶）1110809
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