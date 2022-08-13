市場遇冷維權接連不斷 合肥17房企上書陳情

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（中央社記者吳柏緯上海13日電）中國房地產市場動盪衍生如爛尾樓等諸多問題，不只消費者維權，如今連房地產開發商也聯名上書陳情。合肥有17家企業公開請求當地政府打擊「專業房鬧及惡意維權」。

從去年起，中國房地產開發商接連面臨財務危機，加上疫情與房地產監管政策等，市場活絡程度不如以往。即便官方今年以來不斷放鬆相關政策盼刺激消費，但效果仍有限。從6月底，爛尾樓風暴席捲中國，令積弱不振的市場更是雪上加霜。

根據每日經濟新聞、中國房地產報報導，近日合肥有17家房地產開發商聯名上書當地政府，盼政府相關部門關注房地產業面臨的困境，審慎處理，維護房地產市場交易與交付秩序，為房企紓困解難。

根據報導，這17家開發商以「關於請求維護營商環境、增強房企投資信心的紓困解難報告」為名向政府陳情，文中提及疫情反覆和多種市場因素，房地產業變得很艱難，房企更是舉步維艱。除面臨自身壓力，還面臨不合理客訴、房鬧事件（組織消費者維權以從中獲利），且背後可能有專業房鬧機構推波助瀾。

報導引述合肥當地房企人士表示，房企對業主發起維權，在業內尚屬首例，然而這個現象也凸顯，合肥現在業主房鬧現象的確比較嚴重，「此次企業聯名蓋章，目的是向市場中的專業房鬧機構警示。」

報導指出，這份文件上有17家房企的公章，其中多家具國企、央企的背景，還有不少是知名開發商。

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克而瑞安徽區域首席分析師葉乾華在報導中提到，房地產市場出現維權的原因，一方面由於前兩年開發商在推廣過程中，將專案前景捧得太高，提高了購房者的預期，而個別建案出現了明顯的品質問題，無法達到交房標準；另一方面，市場的確存在包括驗房機構在內的團隊，組織業主維權。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進也指出，這起事件是目前全國首個「房企抗議房鬧現象」的事件，值得關注。對於購房者合理的維權訴求，地方政府應該給予支援。但對於惡意詆毀房企、同時存在索取高額賠款等現象，需要積極嚴查。（編輯：周慧盈）1110813