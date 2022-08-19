壽司郎廣州店禁員工說粵語 網友揚言抵制

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（中央社記者張謙香港19日電）據報導，日本跨國連鎖壽司店壽司郎在中國廣州一家分店早前禁止員工上班時說粵語，只能以普通話溝通，有廣東網友不滿並揚言抵制，公司方面日前發布致歉聲明。

明報今天報導，相關分店店長早前在公司工作群組留言，「發現上班講粵語的，舉報到我這裏，將嚴格處理」，又指「特別是講粵語的幾個人，再有類似情況發生，直接辭職回家」。

店長又留言說，「希望構建和諧的團隊，禁止用粵語聊天以及說髒話（口頭禪也不行）」。

報導表示，事件傳出後，廣東廣播電視台17日訪問該店員工，有員工說，上班時間不能用粵語和同事交流，但可用粵語和顧客交流。

對於壽司郎的相關規定，有中國律師表示，若員工違反規定就對員工罰款或辭退，或涉及解除勞動合同等違法問題。

據報導，這起事件引起中國網友在社交媒體平台熱議，有廣東網友揚言抵制該店，也有人聲稱，「不尊重本地文化不配在當地開店」。

也有網友提到粵語保育，「憑什麼其他地區方言被大力推廣，粵語卻在本地被外地人禁用」。

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報導轉述中國媒體的消息指出，壽司郎17日發布聲明，指公司高度重視事件並在第一時間核實，目前已對相關人員進行了嚴肅教育，對因內部訊息傳遞表述不當引發的爭議和不適，向大家報以誠摯的歉意。

聲明強調，公司從未禁止員工以粵語與客人溝通，但在內部交流中，由於公司員工來自不同地區，為了工作溝通更順暢，建議員工之間以普通話作為首要語言。（編輯：陳沛冰）1110819