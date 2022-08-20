香港新增確診6389例 染疫兒童出現嘶哮症病例增

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（中央社台北20日電）香港COVID-19疫情反彈，今天新增6389例，連續3天破6000例。有醫生表示，近日兒童染疫病例增加，而且差不多每天也有1例兒童染疫後出現嘶哮症病例，呼籲家長盡快安排子女接種疫苗。

綜合香港01及商台今天報導，香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增6389例確診中，有179例屬境外移入。Omicron變異株BA.5占整體病例上升至30.2%，BA.2.12.1則占7.9% 。

歐家榮表示，BA.5傳播力較強，據外國經驗，BA.5占整體比例突破10%至20%後，會快速上升，因此預期會成為本地主流病毒株，也會令社區病例增加。

他表示，距離第5波疫情高峰期已超過3個月，之前曾受感染而又未接種疫苗的市民，抗體水平隨時間逐步下降，憂慮踏入冬季會出現另一波疫情。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今天在電台節目表示，近日兒童染疫病例增多，相信是由於很多兒童或嬰幼兒未接種疫苗，呼籲家長盡快安排子女接種。

近日有香港染疫兒童出現嘶哮症，關日華表示，以瑪嘉烈醫院為例，以往每季只有1至2例兒童嘶哮症病例，但近日差不多每天都有1例，全部都由COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒引發。

他表示，感染COVID-19病毒誘發的嘶哮症，是急性上呼吸道感染，如果未能及時治療，可能引致腦部缺氧，造成永久性損害。家長發現兒童懷疑出現嘶哮症症狀，如呼吸時有聲音沙啞、空氣低頻的聲音，要盡快求醫。

關日華又表示，本港累計約有60名染疫兒童在康復2至8週後出現多系統發炎綜合症，病徵包括出紅疹、眼紅、肝臟和腎臟發炎等。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110820