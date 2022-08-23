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古屋圭司率團訪台 中國：將採堅決有力措施因應

2022/8/23 19:29
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（中央社台北23日電）針對「日華議員懇談會」會長古屋圭司訪台，中國外交部及國台辦今天先後表態反對。其中，中國外交部以層級較高的不具名發言人名義聲稱，中方對此將採「堅決有力措施」捍衛國家主權完整。

中國外交部官網下午首先以發言人答記者問名義宣稱，古屋圭司不顧中方嚴正交涉，執意「竄訪中國台灣地區，粗暴干涉中國內政，公然違背『一個中國』原則和『中日四個政治文件』精神，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對上述惡劣行徑表示強烈譴責，將採取堅決有力措施，捍衛國家主權和領土完整」。

中國外交部發言人說，「台灣問題」事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義，日方曾向中方作出過鄭重承諾。日本對台灣殖民統治長達半個世紀，對中國人民負有嚴重歷史罪責，「最應謹言慎行」。

發言人聲稱，日本「個別政客為謀求政治私利，同『台獨勢力』勾連，跟風作秀表演」；日本政府「放任其政治操弄，損害中國主權和領土完整。這種背信棄義、包藏禍心的行徑註定以失敗告終，根本無法阻擋中國實現國家完全統一的歷史進程」。

發言人說，中方敦促日方深刻反省歷史，恪守「中日四個政治文件原則」和迄今承諾，停止「在台灣問題上挑釁滋事，不得在台海蹚渾水、謀私利，不要在錯誤的道路上越走越遠」。

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中國大陸國台辦隨後以發言人馬曉光答記者問對此聲稱，日本「某些政客和議員跟風竄訪中國台灣地區，圖謀撈取政治私利」，陸方對此堅決反對。

馬曉光說，陸方敦促日方這些人「吸取歷史教訓，充分認識台灣問題的敏感性，認清世界上只有一個中國，『台灣是中國的一部分』的事實，以實際行動恪守『一個中國』原則和『中日四個政治文件』精神，在涉台問題上謹言慎行」。（編輯：邱國強/張淑伶）1110823

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