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共軍新一波徵兵 備戰打仗所需技能人才優先

2022/8/25 16:37
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（中央社台北25日電）中國國防部發言人譚克非今天表示，中共解放軍今年下半年徵兵將以大學生為重點，並優先批准理工科大學生及「備戰打仗所需技能人才」入伍，且研究所畢業、肄業生應徵入伍年齡放寬到26歲。

中國國防部25日下午舉行網路例行記者會。據其官網公布，譚克非在回答媒體提問時，作上述表示。但在公布內容中，譚克非並未說明所謂「備戰打仗所需技能人才」的具體內容。

中國兵役採徵兵、募兵混合制，近年來採取每半年展開一次包含募兵在內的徵兵作業。

譚克非表示，今年下半年徵兵作業於8月15日開始，9月中旬起運送新兵，9月底結束。各地可根據防疫情實際情況，適當提前或延後徵兵作業時間。

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他說，這波徵兵對象以大學生為重點，突出各級各類學校畢業生徵集，優先批准「理工類大學生和備戰打仗所需技能人才」入伍。同時，研究所畢業生及在校生應徵入伍年齡放寬到26歲。

譚克非說，共軍有關部門將繼續執行大學生參軍入伍保留學籍或入學資格、享受國家教育資助和退役復學後轉專業、免試「專升本」（專科學歷升為大學學歷）、考研加分等系列優惠政策，鼓勵高素質青年積極踴躍報名應徵。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110825

譚克非
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