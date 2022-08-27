政策介入一枝獨秀 中國暑期檔電影票房逆勢大漲

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（中央社台北27日電）中國經濟陷入遲滯導致民間消費低迷。但電影市場在官方強力發放人民幣1億元觀影消費券激勵下一枝獨秀，暑假檔票房收入強力反彈，至8月15日已達77億元，已超過去年整個暑假檔的74億元。

星島日報報導，若光比較7月份的票房，中國當月票房收入在人民幣1億元（新台幣約4.4億元）觀影消費券加持下，也較去年7月成長8.6%，是今年以來單月首度呈現正成長。

暑假到來前，中國今年上半年電影票房收入，受多個城市因疫情封城影響跌破1億元大關，僅有8600餘萬元，創2015年以來同期最低。在此情況下，中國國家電影局聯合多家電影票務平台發放1億元觀影消費券，以圖重振電影市場。

報導指出，有中國電影院主管反映，在觀影消費券發放後，民眾看電影的意願明顯大增。而有中國學者對此表示，看電影的消費金額若與奢侈品相較相對低廉，再加上消費券帶動，民眾是有以看電影代替購買奢侈品的可能。

根據報導，黑龍江省省會哈爾濱市多家電影院的許多觀眾，近來都領取了數額不等的「電影惠民券」，紛紛購買一些新上映的電影票，其中有的票價每張僅需5元。當地一名劉姓電影院經理表示，據他觀察，暑假檔期電影票房直到目前仍持續走高，上座率較2021年大幅提升。

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上海財經大學中國公共財政研究院講師汪峰指出，上半年疫情導致經濟成長放緩，居民收入下滑，消費能力明顯下降。由於電影消費價格相對低廉，民眾可能減少高端奢侈品消費，將節省下來的資金用於電影消費。

汪峰認為，今年暑期檔電影票房大增，是上半年超預期疫情後「自發的市場行為」，而非政策干預。而中央政府發放現金形式的消費補貼，是要擴大觀影消費，以此作為擴大內需的突破口。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110827