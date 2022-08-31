前人民銀行官員：中國進入降息週期可能性不大

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（中央社台北31日電）中國前人民銀行調查統計司長盛松成表示，未來幾個月通膨可能持續上升，中國經濟恢復和放緩並存，利率政策持續下調可能性不大。

據第一財經31日報導，2022全球資產管理中心評價指數發布會暨第二屆中歐資管論壇日前舉辦，盛松成於會上作上述表示。

盛松成指出，央行近日降息和縮量操作，以及貸款市場報價利率（LPR）的非對稱下降，體現了對實體經濟的支持，也有助於抑制資金空轉，同時應對美國聯準會（Fed）貨幣政策外溢效應。

對於中國的物價走勢，盛松成認為，今年3至6月消費者物價指數（CPI）幾乎每個月都在上升，未來幾個月通膨仍可能持續上升，個別月份甚至有機會突破3%；全年突破3%概率則不大。中國經濟恢復和放緩並存，利率政策持續下調可能性不大。

人民銀行15日公告，展開人民幣（下同）4000億元中期借貸便利（MLF）操作和20億元公開市場逆回購操作（OMO），中標利率分別為2.75%、2.00%，均下降10個基點。人民銀行22日宣布調降LPR，1年期和5年期分別下降5個基點和15個基點。

盛松成說，15日MLF續做後淨收回2000億元，而1至7月MLF每次都是淨投放或者零投放。今年上半年OMO每次操作的平均規模一般都在100億元以上；但是7月份和8月份分別只有40億和20億元。由此可見，金融市場的資金較充裕。

他指出，目前商業銀行貸款很多資金流入金融體系，沒有流向實體經濟，形成某種程度上資金空轉。7月份票據融資增加3136億元，較去年同期增加1365億元，占當月人民幣貸款增量的46.2%，這表明實體經濟貸款需求不夠充分，銀行透過票據貼現完成貸款指標。

盛松成說，如果銀行間資金充裕，可能會刺激金融機構「借短買長」、期限錯配，甚至導致高等級信用債與10年期國債收益率倒掛；這也可能提高實體企業金融化傾向。

實體企業金融化傾向所指為，企業以較低成本發債後，沒有擴大生產與投資的動力，反而將融到的錢轉手投資於銀行高收益的理財和結構性存款等產品。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110831