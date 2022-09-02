中共下階段對台政策重心：發展國家統一理論

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（中央社記者呂佳蓉台北2日電）國防安全研究院研究員梁書瑗撰文分析中共日後對台政策走向指出，中共對台工作中「促統」的重要性將逐漸大於「反獨」，發展「國家統一理論」為下一階段對台工作的重心。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共進行一連串政經軍行動，後續又公布第3份對台政策白皮書。根據國防安全研究院網站，中共政軍與作戰概念研究所助理研究員梁書瑗撰文分析中共對台政策的日後走向。

梁書瑗指出，「反獨」、「促統」是中共長期一貫處理兩岸問題的立場與目標，但兩者之間的側重隨著時代演進而有不同。中共認為過去70年已取得「反台獨」、「反分裂鬥爭」的勝利，因此「黨把握兩岸關係的時代變化」，視發展「國家統一理論」為下一階段對台工作的重心。

她分析，如果過去「江八點」與「胡六點」的對台工作以維持現狀的「反獨」為重心，並以制定「反分裂國家法」為里程碑，「習五條」則試圖在「反獨」的政策上爭取改變現狀的機會，推進兩岸往統一的進程，增強「促統」在中共涉台政策裡的比重。

梁書瑗說，中共即使是在習近平時代，主張「和平統一」的口徑料將不變，但執行方式恐已因應「促統」在整體涉台工作中的重要性升高，以及中共對於兩岸統一的未來深具信心而產生變化。

梁書瑗並表示，中國不再容忍經濟依賴中國、政治偏向台灣的「兩面人」。因應裴洛西來訪，中共再度擴大「台獨頑固分子」清單，國台辦首次列出「台獨頑固分子」、「關聯機構」，以及進一步禁止中國境內組織、企業、個人與捐款給「台獨頑固分子」、「關聯機構」的四家企業有交易、合作的關係。

她認為，這次點名隱含的用意在於，企圖使台資對自身的行為設下政治前提。中共可運用台灣對於揭露企業捐款的規範，掌握企業捐款流向，視其需要任意挑選並點名。（編輯：曹宇帆）1110902