中國大陸頻繁封控 許勝雄：非常傷腦筋

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（中央社記者呂佳蓉台北2日電）針對中國大陸近期因應疫情封控部分地區，海基會代理董事長許勝雄今天表示，這確實是非常傷腦筋的事，往往因此造成零組件配送出現問題、交通受到約制，對企業影響非常大。

許勝雄今天出席海基會第11屆董監事第6次聯席會議，他在會前接受媒體採訪時做上述表示。

許勝雄說，一旦封控，若僅止於對居民生活方面產生影響，對企業影響就還好。但是，往往因為產業鏈關係，它有零組件配送、產品成套問題，以及造成庫存管理上的困擾，若交通部分也受到約制，對企業有很大影響。

至於台商如何應對限電與封城，許勝雄表示，每一家公司狀況都不太一樣，中大型企業對布局多元化較廣泛，但有些企業沒辦法要分散布局就分散布局，需考量人力、財力、資源等各方面條件。

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許勝雄也說，現在海基會仍在推動許多兩岸事務性工作，大陸陸配、陸生來到台灣碰到問題，海基會都會協助處理。台商在大陸需要協助，海協會與台辦也會處理許多實務上的問題。緊急運作系統也很健康在運作。

有媒體詢問，明年基本工資調高近5%，許勝雄說，政府要去思考配套措施幫助服務業與中小型企業，尤其現在處於高通膨與全球經濟成長下滑之際，要幫助其適應；大型企業相對能面對的能力則較強。（編輯：邱國強）1110902