孟晚舟母校演講：華為面對前所未有的挑戰

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（中央社記者呂佳蓉台北3日電）華為輪值董事長孟晚舟2日在母校演講表示，目前華為正承受和面對前所未有的挑戰，並說解決一切問題的根本在於人才，華為將堅持開放的人才觀。

據中國經營報、星島日報等媒體報導，孟晚舟2日回到母校貴州都勻一中向師生發表演講，當天演講主題為：「讀書萬卷，咖啡千杯。」

孟晚舟說，面對技術封鎖，華為沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。無論是過去、現在，還是未來，生存和發展的基礎是：「一切皆人才，開放是根本。」華為要用世界性難題來吸引和成就世界的人才。

她在演說中也鼓勵青年學子要擁有開放的心態，保持對未知的好奇，不斷學習，在解題與破題的過程中，收穫不一樣的精采。

孟晚舟說，華為在大陸各地的園區裡有各式各樣的咖啡廳。「在這裡，你可能會偶遇公司高管，正在接受訪談；可能會看到外國面孔，正在用流利的中文分享他們的觀點；也可能會發現一群年輕人在白板上推演公式，因為觀點的不同而激烈辯論」。

她表示，即便近幾年，華為遭遇了前所未有的挑戰，依然設置許多園區圖書館和咖啡廳，依然保持在員工激勵、榮譽表彰、繁榮園區等方面的投入。

此前，華為創辦人任正非在華為內部論壇上線一篇關於「整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流」的文章。

任正非在文中提到，全球經濟將面臨著衰退、消費能力下降的情況，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求利潤和現金流，保證度過未來3年的危機。

孟晚舟在2018年底時在加拿大被逮捕，之後開始冗長的引渡審判，經過長達1000多天司法訴訟，她於去年9月獲釋返回中國。（編輯：曹宇帆）1110903