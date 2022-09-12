中國外交部提嚴正交涉 控美國安局網攻西工大學

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（中央社台北12日電）美國去年破獲一起中國商人為中共走私美國反潛作戰科技案；近期中國指控美國國家安全局策畫網攻西北工業大學，中國外交部隨後對美提嚴正交涉，稱美方是網攻和竊取敏感訊息累犯。

根據中國外交部網站11日訊息，9月8日，外交部北美大洋洲司司長楊濤針對美國對西北工業大學實施網路攻擊竊密向美國駐中國大使館提出嚴正交涉。

楊濤表示，近日中國國家計算機病毒應急處理中心和360公司發布美國國家安全局下屬部門對中國西北工業大學實施網路攻擊的調查報告，有關事實清清楚楚，證據確鑿充分。

他並指出，這不是美國政府第一次對中國機構實施網路攻擊和竊密敏感訊息。美方行徑嚴重侵犯中國有關機構的技術秘密，嚴重危害中國關鍵基礎設施、機構和個人訊息安全，必須立即停止。

不過，美方近日也透過媒體反擊中方做賊喊抓賊。美國之音引述美國中情局（CIA）前官員艾夫提米德斯（Nicholas Eftimiades）意見指出，在他所建立的間諜案統計數據庫中，中國西北工業大學涉嫌4起美國經濟間諜案。

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艾夫提米德斯說，中共的問題在於他們是「病態式的說謊者」，中國共產黨經常指責西方從事間諜活動，指責西方對中國社會的所有問題負責。

西北工業大學在非法獲取美國技術方面曾有前例，2021年9月美國波士頓法院判處中國商人覃樹人（Shuren Qin）2年徒刑。他承認自己為了中國軍方研究機構西北工業大學的利益，非法出口用於反潛作戰的美國海洋科技至中國。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110912