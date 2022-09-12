英女王辭世 王岐山赴英國駐中使館弔唁

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（中央社台北12日電）中國國家副主席王岐山12日前往英國駐中國大使館弔唁英國女王伊麗莎白二世逝世，其代表國家主席習近平和中國政府與人民表達深切哀悼。

據新華社12日報導，王岐山12日前往英國駐中國大使館弔唁英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世，他在伊麗莎白二世遺像前肅立默哀，在弔唁簿上題詞，向英國王室、政府和人民致以誠摯慰問。

王岐山表示，英國女王伊麗莎白二世是中英關係發展的推動者和貢獻者，她是首位訪華的英國君主，曾接待多位中國領導人訪英，為中英關係的發展作出積極貢獻。

他強調，今年是中英建立大使級外交關係50週年，雙邊關係發展歷程充分表明，只要堅持相互尊重、互利共贏，中英關係就能保持平穩順利。希望英方著眼戰略和長遠，和中方一道，加強對話交流，推動互利合作，攜手應對挑戰，確保雙邊關係在健康穩定的軌道上前行。

中國國家主席習近平已於9日對於英國女王伊麗莎白二世逝世一事向英國新任國王查爾斯三世致唁電。據央視新聞9日報導，習近平代表中國政府和人民並以個人名義表達深切哀悼，向英國王室、政府和人民致以誠摯慰問。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110912