中共令突出中國風格 多地清真寺遭去阿拉伯化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中國官方強調宗教建築要突出中國風格，多地清真寺開始「去阿拉伯化」，華北地區最大的清真寺被整改，大圓頂的塔尖裝飾物消失，學者吹捧指「首善之區堅持宗教中國化的工作有序推進」。

香港星島日報今天報導，繼央視新聞先前高調公布西寧東關清真寺整改後，華北地區最大的北京竇店清真寺8月也展開整改工作。

星島日報直擊整個清真寺已經被鷹架和建築安全防護網包圍，門口懸掛五星旗。有幾個大圓頂的塔尖裝飾物已經不見。

有附近居民表示：「前幾天從頂上拆掉了鐵架子，外牆的牆體全拆掉了，牆體保溫棉都要換新的。窗戶也改了，原來是拱形的，現在變成上尖角下方形。」

這項整改預料將拆掉阿拉伯式的圓頂和尖塔等建築，工程大約9個月，明年五月完工。居民說：「在中國就要有中國（建築）的樣子，反正我不喜歡原來的。」

北京宗教學者習五一最近在微博發布「北京市竇店清真寺建築風格改造工程順利進行」的圖文，並發表評論，指這「標誌著首善之區堅持我國宗教中國化的工作有序推進」。

竇店原先有一清真古寺，建於清朝康熙年間，隨當地人口迅速成長，11年前另建竇店清真寺，投資8000萬人民幣（約新台幣3.5億元），歷時6年於2013年完工。寺內有著龐大穹窿圓頂、能夠容納1500人禮拜的大殿。官方曾經這麼宣傳：「新建清真寺雄偉、壯觀，整體建築用石材裝飾，具有濃郁的伊斯蘭特色。」

整改後會是何種新面貌？全國政協主席汪洋七月底在青海調研，央視新聞聯播播出他現身西寧東關清真寺，並播出整改相關畫面。整改後最大的不同，是拆除阿拉伯風格的圓頂和宣禮塔，高掛五星旗，恢復中國傳統建築風格。

2017年4月6日至7日，中國伊斯蘭教協會在西安市召開清真寺建築風格研討會。認為從東南沿海到西北省份，出現了清真寺建築「阿拉伯化」的傾向和規模過大、裝飾豪華、超審批規格修建等問題。

會議強調，清真寺建築應該與中國國情相融合，體現中國風格，融入中華文化，不能把國外的建築風格奉為圭臬；另伊斯蘭教須堅持中國化方向，把清真寺建成凝聚各民族愛國心、中華情的家園。

專門關注中國宗教自由議題的人權刊物「寒冬」雜誌（Bitter winter）2020年報導，中共針對新疆以外地區穆斯林的「中國化」五年計畫（2018—2022年）正在全國加速推進，各地清真寺伊斯蘭標誌和民俗文化正在消失。

2019年12月，河南商丘市寧陵縣孟樓村的清真寺在當地政府的強令下，圓頂、星月標誌被拆除。該省信陽市南關清真寺等四處清真寺也是如此。

另在2019年甘肅省僅平涼市至少16處清真寺宗教標誌被拆除。該市崆峒區賢太清真寺還被政府換上了「愛黨愛國，團結和諧」的紅色標語。

一位80歲的回族說「政府讓寺裡的建築都改成中國傳統建築，可這是回民的標誌啊，我們看著心裡很難受。」（編輯：唐佩君/吳柏緯）1110913