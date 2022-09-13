分析：中共20大 「七上八下」難打破

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（中央社記者呂佳蓉台北13日電）中共20大將於下月登場，展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華分析，「七上八下」的年齡劃線規範仍將適用，中共總書記習近平的人事安排將會較為制度化，不太會出現破格任用。

每5年一次的黨代會，是中共政治權力分配的重頭戲。中共政治的權力分配慣例有兩大特性，一為年齡劃線，另一為接班梯隊。由於習近平此前廢除了國家主席的任期限制，這也引發外界質疑權力分配的慣例是否還會延續。

郭瑞華接受中央社專訪時指出，「七上八下」（即67歲續任、68歲退任）的年齡劃線規範是在江澤民時期所訂下，這條線用來針對喬石（70為界）與李瑞環，當時就已將總書記排除，列為例外。

江澤民生於1926年，在1989年接任中央總書記，1992年14大66歲時續任，1997年15大71歲時再連任。江澤民的續任早已超越這條界線，將自己排除。

因此，現年69歲的習近平自身並未打破規定。

另外，本次換屆後的省級黨委書記中，除了由中央政治局委員兼任外，正部級已無超齡者（1957年前），反映出「屆齡退居二線」的常規並未打破。郭瑞華因此分析，這似乎預示政治局成員「七上八下」的潛規則仍將在20大適用。

他強調，中共的黨政人事布局，年齡界限是重要依據，驟然廢除「七上八下」，對習近平的人事布局不見得有利。可能只是為了1、2個人的安排，卻破壞這個制度，造成互相競爭與排擠，現在如此，以後可能會更嚴重，習近平不需如此安排。

南華早報此前報導，現任國務委員兼中國外長王毅將破格「入局」，王毅今年69歲。

對此，郭瑞華認為，王毅的不可取代性可能是「我們自己的看法」，若因王毅打破「七上八下」的規則，與其同齡的陳希、楊曉渡，與比他小但也因這條線要下的韓正與魏鳳和等人要留或不留？

郭瑞華指出，現任國家副主席的王岐山在當年任中紀委書記為習近平排除人事障礙，當年19大的分析也認為他有不可取代性，但終究「七上八下」沒為了王岐山而打破。

至於此次習近平的人事安排會與前兩次有什麼不同？郭瑞華說，習近平的人事安排會比較制度化，不會出現破格提拔。（編輯：周慧盈）1110913