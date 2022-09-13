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海基會率團參訪桃園 鄭文燦：了解大陸台商需求

2022/9/13 21:27（9/13 21:41 更新）
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桃園市長鄭文燦（右）13日出席海基會「大陸台商投資台灣桃園參訪活動」午宴向台商致意。（海基會提供）中央社記者呂佳蓉傳真 111年9月13日
桃園市長鄭文燦（右）13日出席海基會「大陸台商投資台灣桃園參訪活動」午宴向台商致意。（海基會提供）中央社記者呂佳蓉傳真 111年9月13日
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（中央社記者呂佳蓉台北13日電）海基會12、13日在桃園舉辦台商參訪活動，桃園市長鄭文燦出席與台商互動。鄭文燦表示，非常了解大陸台商的需求，會和海基會一起努力，協助台商處理各項問題。

根據海基會晚間發布的新聞稿，海基會12、13日舉辦「大陸台商投資台灣桃園參訪活動」，海基會副董事長兼秘書長詹志宏、經貿處長饒仁宏及70餘位大陸台商一同參與。

鄭文燦說，他曾經在海基會服務，非常了解大陸台商的需求，「台灣贏、台商贏」，政府是台商最好的後盾，會和海基會一起努力，協助台商處理各項問題。

詹志宏表示，海基會在過去2年非常用心規劃多場投資台灣參訪活動，至今已安排參訪14個縣市，受到台商高度肯定，目前已投資或正在洽談中的有10幾個案例，未來還會繼續安排。

他說，這次桃園參訪活動是規模最大的一次，感謝各地台商踴躍參與，也感謝經濟部投資台灣事務所、桃園市政府及桃園航空城的安排，希望能滿足台商需求。

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桃園市政府表示，桃園地理位置優越，位於亞洲交通區位樞紐，有海空雙港、多條鐵公路等完整交通網絡，在「投資台灣三大方案」中，桃園的投資總額、創造就業人口數都是六都第一。桃園有多個規劃及開發中的產業園區，市府設有投資服務中心做為平台，提供「一站式服務」，專人協助業者處理投資相關事務，歡迎台商投資桃園。

根據新聞稿，此行安排桃園市政府、桃園航空城公司進行投資環境簡報，並參訪虎頭山創新園區、源鮮智慧農場、勝昌製藥等。（編輯：張淑伶）1110913

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