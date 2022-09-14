國台辦避談楊智淵下落 威嚇制裁台獨

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台灣民族黨副主席楊智淵（圖）日前在中國大陸被捕下落不明，國台辦發言人朱鳳蓮14日避談關押地點，反威嚇嚴懲「台獨頑固分子」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者邱國強北京14日電）台灣民族黨副主席楊智淵8月遭中共以從事「台獨分裂活動」逮捕，逾月下落不明，國台辦發言人朱鳳蓮今天避談關押地點，反威嚇嚴懲「台獨頑固分子」，終身追責。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體提問楊智淵近況等相關問題時，作上述表示。

朱鳳蓮聲稱，追究「台獨頑固分子」刑事責任具有明確的法律依據，法網恢恢疏而不漏，凡是以身試法的台獨「頑固分子」，將採取刑事懲處措施，依法嚴懲不貸，依法終身追責。

她並針對楊智淵案說，8月3日，浙江省溫州市國家安全局依法對「長期從事台獨分裂活動」，涉嫌「分裂國家罪、煽動分裂國家罪」的楊智淵實施刑事拘傳審查；8月4日，辦案部門依法對他變更刑事強制措施，由拘傳轉為「指定居所監視居住」；8月5日「已經依法通知他的家屬」。

但朱鳳蓮仍未透露楊智淵涉案的具體原因，以及目前的關押地點。僅宣稱浙江省溫州市國家安全局根據「國家相關法律」規定依法開展偵查，目前案件正在進一步辦理中，辦案部門「依法保障犯罪嫌疑人各項合法權利」。

朱鳳蓮並針對另一名被拘押的台灣人李孟居案說，李孟居等人「犯罪事實清楚，證據確鑿充分」，有關部門「嚴格依法辦案」，包括在辦案過程當中將保障李孟居等人「各項的合法權利」。

陸委會發言人邱垂正8月18日表示，經洽相關機關了解，楊智淵案發生迄今，陸方仍未透過「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」的聯繫管道，向台灣相關單位進行限制楊智淵人身自由的通報。

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邱垂正指出，家屬雖曾接獲自稱中共國安部門人士的電話，但仍無法查證其真偽。根據家屬所提供的電話連絡，陸方拒絕透露楊智淵涉犯的具體事實與目前關押地點，家屬迄今仍未接獲這名人士承諾將寄送書面通知訊息。

他表示，陸委會要求陸方立即無條件釋放楊智淵回台。在釋放楊智淵前，要確保其人身自由安全，及享有的司法權益，以及安排家屬前往探視。（編輯：唐佩君）1110914