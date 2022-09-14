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已和中國討論疫苗供應 莫德納：尚未有任何決定

2022/9/14 18:16
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（中央社台北14日電）美國莫德納生物技術公司（Moderna）執行長班塞爾表示，已和中國政府就供應 COVID-19疫苗進行討論，但尚未做出任何決定。目前除香港、澳門外，中國不開放接種非國產疫苗。

據路透社報導，班塞爾（Stephane Bancel）今天在東京受訪時，談及向中國提供mRNA疫苗時表示，「我們是開放的，而且有能力」。

班塞爾說，已和中國政府討論供應COVID-19疫苗的議題，但尚未做出任何決定。班塞爾在報導中拒絕透露是否已將莫德納的疫苗提交給中國審查、批准。

班塞爾強調，病毒在今年冬天再次出現變種的可能性為20%，「對於生物學，我們應該總是保持謙虛。」

自COVID-19疫情爆發以來，世界多國積極投入疫苗研發並接種，其中中國在境內大規模施打自行研發的國藥、科興等疫苗，且不開放非國產疫苗進入中國。僅香港、澳門可以在國產疫苗之外，選擇施打BNT疫苗。

今年8月底，澳門宣布為中國其他地區赴澳門旅遊的遊客提供自費接種BNT疫苗的服務，每劑費用澳門幣1000元（約新台幣3780元）。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1110914

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