前中國鐵路總經理涉貪 20大前被開除黨籍

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（中央社台北19日電）20大前中共下重手懲處涉貪高官。據中央紀委國家監委網站今天發布的公告，經調查，原中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖嚴重違紀違法，經中共中央批准，決定開除黨籍並移送法辦。

盛光祖於今年3月25日落馬，並配合紀監委調查，他曾擔經任海關總署署長。

紀監委官網今天發布消息指出，盛光祖理想信念喪失，政治意識淡漠，對抗組織審查，熱衷迷信活動；違反中央8項規定精神，違規接受宴請、旅遊等活動安排，收受可能影響公正執行公務的禮品。

紀監委指控他，藉由幹部選拔任用為他人謀取利益；對親屬失管失教，縱容、默許親屬倚仗他的職務影響謀取私利；把公權力當作攫取私利工具，「靠海關吃海關」、「靠鐵路吃鐵路」，藉由職務之便為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，非法收受巨額財物。

紀監委指出，盛光祖嚴重違反政治、組織、廉潔和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄，利用影響力收賄犯罪，且在黨的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據相關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定開除盛光祖黨籍；按規定取消他享有的待遇；收繳違紀違法所得並移送法辦，涉貪財物一併移送。

據香港網路媒體01今天報導，2011年2月，當時的鐵道部部長劉志軍因涉嫌嚴重違紀被免職，盛光祖從海關總署署長調任黨組書記、鐵道部部長。

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盛光祖是鐵道部最後一任部長，2011年7月間杭深線高鐵動車追撞事故，盛光祖曾被批判處置不力，同年12月28日，向國務院深刻檢討。

兩年後，鐵道部改制為中國鐵路總公司，首任總經理就是盛光祖，並於2016年10月9日到齡卸任，同年11月7日，第12屆全國人大常委會第24次會議經表決，任命盛光祖為全國人大財政經濟委員會副主任委員，至2018年3月退休。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110919