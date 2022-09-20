港澳辦：香港接軌世界及和中國通關不矛盾

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（中央社台北20日電）香港社會希望盡快解除海外入境檢疫限制，中國國務院港澳辦副主任黃柳權今天表示，港府多次強調接軌世界與和中國通關並不矛盾，港府因應時勢調整防疫措施無可厚非，不需過度解讀。

中共中宣部上午舉行20大前系列記者會，主題涉及18大以來港澳「一國兩制」政策，黃柳權回應記者提問時作出上述表示。

香港營商因海外入境檢疫限制而大受影響，甚至連國際體育盛事也因此而改到其他國家舉行。各界關注政府何時解除海外入境檢疫，最少由現時的「3+4」，即3天酒店隔離及4天居家醫學監察，改為「0+7」，即不需再在酒店隔離。

此前有分析認為，政府在解除海外入境檢疫限制時，可能需同時考慮會否因此令確診數字上升，影響與中國恢復免檢疫通關。

在今天的記者會中，新加坡聯合早報記者提問時指，疫情發生後，香港因為要和中國接軌，與世界的聯繫受到影響。

黃柳權表示，當前疫情還在全球蔓延，已經影響和改變包括香港在內的全球聯繫交往方式，他注意到新一屆香港特區政府多次強調，接軌世界與和內地通關並不矛盾，而且香港特區政府也根據香港疫情和全球疫情變化與香港的實際情況，統籌疫情防控和經濟社會發展，因時因勢調整和優化香港的疫情防控措施。

他說：「特區政府做的這些調整無可厚非，也不需要去過度解讀。」

香港行政長官李家超今早表示，近日疫情回落，政府各部門正積極研究調整抵港檢疫要求，將盡快對外公布，並指政府會盡最大空間聯通世界及減少來港檢疫的不便，強調「不走回頭路」。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110920