公安系統大清洗 上海重慶落馬局長被判重刑

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（中央社記者邱國強北京21日電）中共先前清洗公安系統後，落馬的地方公安大員都遭到重判。前上海市副市長兼公安局長龔道安及前重慶市副市長兼公安局長鄧恢林，今天一審分別初判處無期徒刑及有期徒刑15年。

新華網報導，河北省唐山市中級人民法院今天判決指出，龔道安在任職湖北省公安局、中國公安部技術偵察局、上海市公安局長達21年期間內，利用職務為相關單位和個人在企業經營、工程承攬、案件辦理、職務提拔等方面提供幫助，共收受折合人民幣7343萬餘元（約新台幣3億2300萬元）的賄賂，數額「特別巨大」。

判決書指出，龔道安上述受賄罪行依法本應從嚴懲處。但他到案後如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，贓款贓物已全部追繳，依法從輕處罰，判處無期徒刑。

同在今天，河北省保定市中級人民法院今天判決指出，鄧恢林在湖北、重慶等地為官21年，利用職務之便為有關單位或個人在企業經營、特殊號段車牌辦理、職務提拔調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共收受折合人民幣4267萬餘元（約新台幣1億8774萬元）的賄賂。

判決書提到，鄧恢林因有主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄犯罪事實，如實供述全部犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳等情節，依法從輕處罰。受賄罪判處15年徒刑，並處罰金人民幣400萬元。

除了清洗公安系統，中國紀檢監察雜誌今天發表題為「反腐敗是最徹底的自我革命」的文章，點名周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚、孫政才、令計劃等6名被查落馬的中共前高官指出，嚴肅查辦這6人的涉案，「有力消除了黨內重大政治隱患」。

文章強調，「誰也沒有免罪的丹書鐵券，誰也不是鐵帽子王，不論地區領域，不論在職退休，該開刀就開刀，該清除就清除」。

這篇文章提到，2022年上半年，紀檢監察機關處分省部級幹部21人。而中共19大以來，全國共有7萬4000人主動向紀檢監察機關投案。而反腐高壓態勢一以貫之，關於反腐力度出現（向下）拐點的臆測「統統落空」。（編輯：唐佩君）1110921