貫徹清零太燒錢 雲南重慶下令集中隔離要收費

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（中央社台北23日電）因為貫徹防疫「清零」太燒錢，中國多地傳出財政危機。綜合陸媒報導，重慶市及雲南省部分地區近日相繼公告，凡因防疫需要而被強制集中隔離者，應依據收費標準付費，違者依法究責。

中共重慶市長壽區委宣傳部官方微信公眾號「長壽發布」21日通報，收費標準包括，重慶長壽區晏家二期公租房隔離點每人每天收費人民幣（下同）300元（約新台幣1340元），含餐費60元。

至於在隔離飯店，按徵用飯店協議的客房價格收費，餐費每人每天60元，入住時由所在隔離點（飯店）一次性預收，解除隔離時再統一結算，符合特定條件的民眾，可減免於當地集中隔離的食宿費。

符合條件者包括，戶籍設在長壽區的民眾、在長壽區實際工作並繳納社保者、在當地購房或實際居住並能提供居住證者、醫生和就讀長壽區學校的學生等。

而雲南省鎮雄縣官方微信公眾號「微鎮雄」22日也宣布，依據隔離處所的不同收取集中隔離食宿費，留觀點每人每天100元，賓館等城區集中隔離場所，每人每天150元，入住時採現場一次性支付並開具發票，但並未如重慶長壽區明訂排除對象。

遭官方強制隔離還要自掏腰包，消息傳出後，中國網友瞬間反應炸鍋。德國之聲中文網今天報導，網友搬出法條質疑，因當局明定COVID-19屬於「中華人民共和國傳染病防治法」的乙類傳染病，並採取甲類傳染病的預防、控制措施。

而根據第41條規定：「對已經發生甲類傳染病病例的場所或者該場所內的特定區域的人員，所在地的縣級以上地方人民政府可以實施隔離措施。」但「在隔離期間，實施隔離措施的人民政府應當對被隔離人員提供生活保障」。

中共環球時報前總編輯胡錫進也撰文抨擊，強制性集中隔離由個人自費，於法於理都講不通。

他表示，固然重慶長壽區頒布的收費規定，排除在當地設籍和就業民眾，「但外地人也是中國公民，他們應該受到歧視，自掏腰包支付配合公共防疫的費用嗎？」

帳號「葉艾茂」的中國網友則反問：「隔離收費100－300元，小聲地替網友問問，到底是財政吃不消了，還是想把隔離做成生意？」

帳號為ZJK的網友批評：「說是搶錢也不為過，強買強賣。集中隔離並非自願。」帳號「以長黑迄」的網友則是在相關新聞報導的留言區貼文說：「每人每天100，我一天還掙不到100。」

網媒香港01今天分析，地方頒布這種「土政策」，顯然與疫情防控造成經濟不振導致的財政困境密不可分，尤其宏觀經濟環境不佳，房地產等產業停滯，長期靠土地收益維持財政的地方政府面臨極大壓力。

像是不久前公營的蘭州公交集團因負債累累達39億元，已數月發不出工資，於是下令員工自辦貸款發薪給自己，並由公司作保還本還息。

河南周口市鄲城縣公交公司也曾發布營運困難的通知，並說已好幾個月發不出薪資給司機，無奈公車全面停駛。因中國境內的公車公司都是國營，發不出薪資給司機凸顯地方財政日益惡化。

此外，多個省市包括浙江與上海之前陸續傳出公務人員減薪的消息，減薪幅度約2到3成，關鍵在於公務員的薪資來源主要是稅收，當宏觀經濟還撐得住至少還有稅收進帳，反之若經濟數據逐漸趨緩，稅收勢必萎縮。

黑龍江省鶴崗市還傳出取消招聘基層公務員計畫，雖然這份公告發布後不久隨即被消失，但「地方政府沒錢了」的耳語已不脛而走。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110923