中國不放棄清零 分析：對經濟威脅大於通膨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）中國始終不放棄引以為傲的清零政策，對於經濟的威脅可能超過通膨。國際信評機構標普指出，在全球已經在應對通膨問題時，中國仍以嚴格方式應對疫情，將會拖慢復甦腳步。

綜合明報、香港經濟日報，標普全球評級發表最新的報告表示，世界各地都在關注通膨，不過中國的重點仍在於疫情，然而「更多變種病毒出現，正在衝擊中國的零疫情承諾。」

標普大中華區企業信用研究首席分析師張積豪在報告中說，中國經濟曾在2020年的第一波疫情後快速復甦，不過今年疫情及封控措施反覆出現，減緩了各地區及企業復甦，更加劇中國房地產危機。

此外，流動性減少也阻礙中央政府推出刺激消費、振興經濟措施的能力，雖然仍有機會推出更多大型的政策，但只要「清零」仍是最重要的疫情策略，效果將持續疲弱。

他提到，因為疫情，民眾外出的頻率減少也不利推行振興政策。清零的影響對依賴外出旅行和消費的行業造成顯著的風險，這些行業包括企業與消費者服務業、傳媒娛樂與休閒業、房地產業、週期性交通運輸業等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

標普的報告中提到，今年中國政府透過政策幫助貨物運輸量恢復正常，但人員外出旅行的情形仍然遠低於正常水準，旅客出遊量年減25%到50%。「中國和其他大多數國家不一樣，並不認為國內面臨著嚴重的通貨膨脹問題。這從今年以來的兩次減息就可以看出。」

張積豪在報告中表示，隨著生產者價格漲幅回落，對企業前景威脅更大的，將是動態清零對總收入的衝擊，而不是通貨膨脹對淨利潤的擠壓。「在中國平衡增長目標與嚴控疫情政策的艱難過程中，企業將需要更久才能恢復元氣。 」（編輯：吳柏緯/唐佩君）1110922