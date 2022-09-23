香港放寬機場入境檢疫限制 26日起實施0+3

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（中央社記者張謙香港23日電）在強大民意壓力下，香港政府大幅放寬入境檢疫限制，26日起實施「0+3」，從海外或台灣經機場抵港人士，抵港後不需再在酒店隔離，只需3天家居醫學監測，期間可外出。

香港因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施近2年的機場入境者酒店隔離安排將取消。

香港行政長官李家超今天下午召開記者會，公布了4項放寬入境檢疫限制，自9月26日起生效。措施包括：

一、取消當前從海外或台灣經機場抵港人士需「3+4」檢疫安排，即抵港後在指定檢疫酒店隔離3天，之後再有4天醫學監測，期間可以外出，但不能到食店、酒店等指定表列場所。

新措施為「0+3」，即抵港者不需在酒店隔離，只需3天家居醫學監測；3天的家居醫學監測可以在自選酒店或居家進行，期間可以外出，當局給予檢測者「黃碼」，不能進入表列處所如食店及酒吧等。

抵港後第2天需進行核酸檢測，若結果呈陰性，入境者可獲「藍碼」，可以進入食店等，但需要4天自行監測，每天進行快篩。

此外，旅客抵港後，需要在機場接受核酸檢測，但不必像過往般等候結果，可以先行離去。

二、取消旅客登機來港前需要持48小時內核酸檢測陰性證明，改為24時內快篩陰性結果。

三、容許海外沒有接種疫苗的港人回港。

四、「來港易」和「回港易」不再設名額限制，且適用於中國大陸所有地方。這兩項安排主要是方便中國大陸民眾來港，以及港人從中國大陸回港，目前每天有人數限制。

李家超表示，上述放寬措施是方便海外人士來港，讓香港與世界聯通，但當局對COVID-19病毒不會躺平。（編輯：陳沛冰）1110923