上海推新規放寬地攤管制 分析：試圖疫後自救經濟

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（中央社記者李雅雯北京28日電）上海市推出新規，將允許區和鄉鎮政府劃定一定公共區域用於設攤經營。分析指出，官方放鬆政策與疫後經濟壓力有關，這種以人為本的放鬆，將對城市商業重回繁榮產生重要作用。

上海市人大委員會22日修訂通過「上海市市容環境衛生管理條例」，要求合理平衡禁止範圍，允許區和鄉鎮政府可劃定一定公共區域用於設攤經營；另也允許戶外招牌個性化，新規將於12月1日施行。

據香港01報導，獨立智庫安邦諮詢（ANBOUND）認為，上海市透過地方條例方式放鬆對擺攤設點、戶外廣告的規管，這在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟恢復、強化城市管理的背景下，有值得關注意義。

上海市今年上半年受到疫情衝擊，迫切期望恢復經濟、市場信心和人氣；在現實壓力下，上海市開始在城市管理上轉變，理性考慮人的需求、城市需求和市場需求，一座城市的開放度、包容度和創造活力，也是營商環境一部分。

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安邦諮詢指出，北京市也深受疫情影響，面臨和上海市相同的問題；北京市、上海市經濟結構不大相同，疫情對服務業占比更高的北京，經濟負面衝擊更大；在疫後經濟復甦中，北京市將比製造業比重相對較高的城市來得慢。

安邦諮詢提到，中國經濟下行壓力加大，許多城市面臨疫後經濟恢復問題，由於服務業從業人口多，北京市恢復城市商業、街道繁榮的需求尤其強烈，必須思考如何找到恢復城市服務業的關鍵。上海市放鬆擺攤和戶外廣告牌的限制，這只是兩件小事，不過這種以人為本的放鬆，將對城市商業重回繁榮產生重要作用。（編輯：吳柏緯）1110928