經濟欠佳 中國網約車駕駛學歷趨高女性趨多

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（中央社記者邱國強北京5日電）屬中國新興產業的網約車，成為不景氣下的熱門就業選擇。中國網路近來流傳一篇貼文，指近2年中國網約車駕駛出現學歷變高、投資失利老闆變多、女性變多的3大變化，引起熱議。

這篇來自中國網路知識平台「知乎」的貼文，是針對一名網友提出「大家感受到現在中國國運在上升嗎」問題的答覆，據傳發文者是一名知名律師。

發文者指出，最近兩年來，發現網約車有3大變化。首先就是「學歷普遍提升了」。以前網約車駕駛很多都是中專，頂多大專學歷。現在有許多本科（大學部）以上學歷的年輕司機。

他說，自己上次叫到一輛網約車，駕駛是廈門大學人類學碩士畢業。見他不相信，駕駛還秀出自己他的廈門大學校友卡。發文者見狀，也從手機相簿裡找出了自己的碩士論文封面，並連忙解釋「不是不相信你，只是覺得太巧了，我也是廈門大學的碩士，咱們是校友啊」。

第2大變化是「投資失敗的老闆變多了」。發文者指出，各種曾經開工廠、酒樓、連鎖店、超市的老闆們生意做不下去了，紛紛跑來開滴滴（中國網約車平台龍頭）。一名駕駛說，自己賣過家具，巔峰時期有30多家直營店，生意遍布珠三角。

發文者說，駕駛為了取信，還說出公司名字，並指可上網查詢法定代表人就是自己。接著又說，後來家具生意做不下去，又和人合伙賣茶葉，結果仍然虧本，至今背了上百萬的債。下車前，駕駛還給了一張名片，上面註明「OO茶葉公司CEO」，並說「如果想買好茶葉，隨時聯繫」。

第3大變化是「女司機多起來了」。發文者表示，現在差不多叫10次就能叫到1、2次女駕駛的車。他的友人有一天凌晨2時多從深圳機場回家，搭的網約車內很整潔，有車載香薰，還有粉色抱枕，才赫然發現是位女駕駛，還驚呼了聲「女司機」啊？

眼見這名女駕駛嘆了口氣，這名友人連忙解釋自己不是歧視女駕駛，而是覺得女駕駛熬夜熬這麼晚太辛苦了。但女駕駛回答，「那怎麼辦呢，還有房貸，兩個孩子上學都是需要花錢的關口」。

這篇文章後來雖被知乎刪除，但卻在中國網路流傳，引起不少感嘆。有北京民眾反映，現在網約車變得特別好叫，短途和尖峰不用拼車（共乘）也叫得到專車（非共乘）。和師傅一聊才知道，現在開網約車「內卷得厲害」，哪還能挑客人呢？

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還有中國網友指出，每天開14、15個小時的網約車司機大有人在。但疫情下動不動就封控，加上經濟不好，搭車的人越來越少；而經濟不好開網約車的人卻越來越多，於是收入更少，成了負面循環。

還有網友說，自己認識一位鄰居阿姨，老公的餐廳倒閉了，為了各種貸款以及孩子的學費，只好和老公輪流開網約車，白天由她開，晚上換老公開，天亮才交班，還要趁空檔賣點網購，日子「還是緊巴巴的」。（編輯：周慧盈）1111005