中國教育當局擬開必修課 教學生談戀愛經營家庭

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（中央社台北8日電）當前中國社會面臨離婚率居高與人口衰退的危機，中國全國人大代表提出大學院校開必修課的建議，以教導學生重視家庭及正確愛情觀，教育當局近日回應表示支持。

綜合香港「南華早報」（SCMP）及中國新聞網8日與新加坡「聯合早報」6日等媒體報導，今年3月兩會開議期間，人大代表黃細花提交「關於在高等學校開設家庭家教家風必修課的建議」。

她說，近年來中國離婚率居高不下，「家庭戶人口不斷減少」，不少家庭面臨親子溝通及隔代教養衝突等問題。

中國人口結構正朝高齡化傾斜且出生率斷崖式下降，據中國國家統計局最新數據，2021年中國人口淨增長僅48萬，創歷史新低，與10年前常見動輒成長約800萬連零頭都不到。

黃細花指出，就她所知，目前中國各級學校關於家庭家教家風的教育基本處於空白，國高中重智輕德、重知輕能的現象普遍。

她說，大學也沒有相應課程，若干學生欠缺與人溝通、交往的能力，不懂得戀愛、擇偶，更不懂得未來如何經營家庭及教育小孩，導致學生在步入社會及組建家庭後，難以處理複雜的社會關係特別是家庭倫理關係。

黃細花說，甚至不少家庭存在親子溝通、隔代教養衝突等方面問題，鑑於家庭的重要性，建議「家庭家教家風」列入大學院校必修課程。

黃細花主張，大一應側重教學生如何與人溝通、交往；大二側重引導學生如何處理家庭關係；大三側重引導學生如何教育子女，學會建立良好的親子關係。

教育部6日答覆黃細花建議說，積極支持家庭教育相關學科專業，支持學位授予單位按照「學位授予和人才培養學科目錄設置與管理辦法」的相關規定，在一級學科權限內自主設置家庭教育相關二級學科。

同時引導大學院校加強家庭家教家風教育相關課程，目前如南京師範大學家庭與社區教育、上海師範大學的家庭教育、溫州大學的家庭教育學等課程在中國大學MOOC平台上線，向社會開放。

教育當局的回應獲得社會大眾廣泛關注，相關消息經媒體報導，社群網站微博的瀏覽數超過1億4000萬，網友發表的貼文超過6500則。

武漢大學哲學學院心理學系教授、博士生導師喻豐說，大學院校開設家庭家教家風必修課非常有必要，當下很多年輕人自稱「社恐」，不知如何處理家庭關係和親密關係。

而在教育部通令大學院校須教學生談戀愛和重視家庭之前，近年來中國不少大學院校已率先開戀愛課，像是武漢大學的戀愛心理學爆紅，不只教室座無虛席，向隅的學子只能掛在窗戶旁聽。

而華東師範大學的婚姻與愛情，鄭州師範學院的愛情心理學，天津大學的戀愛學理論與實踐，南京大學的校園戀愛公開課等，都頗受學生歡迎，調查顯示，88.23%的中國大學生支持大學開戀愛課。

由此可知，如何談戀愛、如何使婚姻與家庭生活幸福美滿的課程，確實是中國大學生修習專業課程之餘的「剛需」。

但即使中國當局重視家庭戶人口減少的問題，並打算藉由教育著手改善，但嚴格的防疫清零政策不調整，仍無助於提振出生率。

聯合國公布的報告說，疫情對中國的生育造成長期影響，婦女們擔憂經濟的不安全感、質疑疫苗不利胎兒，以及嚴格的防疫限制，導致懷胎和照顧嬰兒的兩難。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）的中國人口學家易富賢表示：「中國顯然是大政府，小家庭，清零政策，導致了『零經濟、零婚姻、零生育率』。」（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1111008