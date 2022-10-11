美祭晶片出口等管制 中國務部：典型科技霸凌

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（中央社台北11日電）中國商務部昨天回應時批評，美國宣布晶片出口管制等措施是典型的科技霸凌，影響中國企業的正當合法權益，也損害美國出口企業正當商業利益，美方應立即停止錯誤做法。

美國商務部當地時間7日宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範。

路透社報導，這些措施可能是1990年代以來美國對中國運送技術政策上最大的轉變，或許會使利用美國技術的美國和外國企業中斷對於中國一些半導體領先和晶片設計企業的支持。

中國外交部8日曾指責美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，這不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的權益。

中國商務部10日則在官網以回應記者答詢方式表示，透過中美雙方前一階段共同努力，9家中國實體最終從「未經驗證清單」中移出，但就在同時，美方又將31家中國實體列入「未經驗證清單」，還進一步升級半導體等領域出口管制措施。

中國商務部批評，美方行為是典型的科技霸凌做法，不僅違背雙方合作精神、罔顧雙方合作事實，而且嚴重阻礙中美企業間正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定，中方對此堅決反對。美方應立即停止錯誤做法，給予包括中國企業在內的各國企業公平待遇。

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中國證券報今天報導，受不利消息影響，A股半導體類股昨天跌幅明顯，包括北方華創、安集科技、海光信息、盛美上海等股票跌停。

美國商務部工業與安全局（BIS）今年2月也曾發布文件將33家中國實體加入「未經驗證（核實）清單」（Unverified List，UVL）。意指由於無法核實這些實體如何使用美國進口的商品，將對它們實施更嚴格的出口管控。 （編輯：唐佩君/周慧盈）1111011