恆大足球場用地出售 廣州國資企業138億元標得

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（中央社台北11日電）廣州近日舉行今年最大規模的土地拍賣，共拍出15塊土地，最引人注目的是恆大集團為籌救命錢而退還的足球場用地。據報，最終由廣州城投以底價人民幣31.55億元（約新台幣138.8億元）標得。

根據公開資訊顯示，2020年時恆大是以人民幣68.13億標下這塊土地。

第一財經報導，廣州市今年第三輪土地拍賣於10日正式結束，總成交金額479.2億元，18塊土地中拍出15塊，其中13塊土地以底價成交。這個金額為今年3次土地拍賣中最高，前兩次分別為341.4億元、209億元。

這次拍賣中，最受市場關注的標的是一塊總用地面積57.77萬平方公尺的居住及商務商業用地，因為這塊原本是恆大集團用來興建足球場的用地，然而由於發生財務問題，因此選擇放棄並將土地退還給廣州市政府，藉此取得55億元退款（約新台幣242億元），用以償還部分債務。

報導指出，這塊土地最後由據國資背景的廣州城投集團以底價標得。

競標條件要求得標人須按規劃建設這塊土地，並用於體育項目，專案建成驗收合格後須無償移交給廣州市政府指定單位。日前相關報導指出，即便恆大集團退出，廣州市政府仍會持續興建足球場。

另據香港經濟日報、界面新聞日前報導，廣州恆大足球場曾是恆大的重點建設項目，恆大於2020年4月16日以68.13億元底價標下該土地，隨後開始興建球場。然而由於恆大財務問題未解，為籌措救命錢，恆大與廣州市政府達成協議，放棄這塊土地的使用權，扣除部分費用後獲得約人民幣55億元退款。

報導稱，這筆55億元的退款並不會直接撥給恆大，而是轉入政府指定的專項監管帳戶，用以解決恆大使用這塊土地所帶來的債務問題，包含信託擔保債務、未支付的工程建設費用、建設工程衍伸的各項費用、已售及預售商品房的各項開支等。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111011