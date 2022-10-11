睽違半年 國航東航上海桃園航線復飛

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（中央社記者李雅雯上海11日電）中國國際航空（國航）、中國東方航空（東航）將於10月下旬復飛上海—桃園航線，長榮、華航仍然維持輪流執飛每週一個航班。

上海官方基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫考量，第2季開始大砍航班數量，取消多個航班。國航、東航持續售票，約從4月初開始呈現「有票賣卻不會飛」情況，航班取消導致退票、改簽等後續處理使旅客、旅行社忙翻。

一家旅行社業者告訴中央社，已經接獲國航、東航通知，10月下旬開始復飛上海—桃園航線，國航第一班復飛航班在10月21日，每2週1航班；東航第一班復飛航班在10月22日，基本上會維持每個週六、1週1航班頻率。

這名業者表示，國航、東航第一班復飛上海—桃園航班都是確定的，後面航班則還是「很難說」，因為疫情等干擾因素太多，最後解釋權仍在航空公司，背後更是必須看民航單位決定。

他說，台灣國籍航空方面仍是維持長榮、華航輪流於週四執飛一航班情況，目前尚未了解到有什麼更動跡象。

國航客服人員告訴中央社，10月21日為復飛第一班航班，這個航班會當天原班機來回上海—桃園。後面其他航班目前也可以訂票，不過屆時會否因為不可抗力因素取消未能保障。（編輯：張淑伶）1111011