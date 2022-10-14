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（中央社台北14日電）繼密碼支付、指紋支付、刷臉支付，中國通訊應用程式微信率先推出「刷掌支付」。目前「微信刷掌支付」小程式已經上線，先在中國深圳市推廣應用。

綜合Tech Web等陸媒報導，「微信刷掌支付」小程式由騰訊旗下的財付通支付科技有限公司開發，官方介紹為「伸手感應，識別支付」。不過，刷掌支付功能需要在刷掌設備中開通。

刷掌設備由微信支付提供，設備上設有顯示幕和掌紋識別區，用戶開通微信刷掌支付功能後，只需要在掌紋識別區進行掃描，即可完成商品的支付。

據報導，目前微信支付已在中國深圳市部分商店接入刷掌支付設備進行測試。

微信母公司騰訊今年3月申請「刷掌設備」的專利。8月又申請「刷掌支付」、wepalm的相關商標，涉及社會服務、通訊服務、餐飲住宿、廣告銷售、建築修理等多個國際類別。

報導稱，如何提高刷掌設備拍攝的手掌圖像的品質，是一個關鍵的技術問題。而騰訊的專利能解決相關的技術問題。

對於微信率先推出「伸個手就付了」的新功能，中國大陸網友反映不一。有網友表示期待，認為很方便；也有網友認為，手機支付又不累，完全沒有必要；而且刷掌支付需要收集掌紋，許多人表達存在隱私安全顧慮。（編輯：楊昇儒）1111014