中共20大16至22日舉行 新政治局常委23日可出爐

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（中央社記者邱國強北京15日電）中共20大發言人孫業禮今天宣布，中共20大將於10月16至22日在北京舉行。以此推斷，中共將於23日召開20屆一中全會，推選出的新任政治局常委，將於當天會後與媒體見面。

孫業禮表示，中共20大結束後，將接續召開中共20屆一中全會及20屆中紀委第一次全會，選出新一屆中共中央領導機搆和中紀委領導機構。而20屆一中全會結束後，新一屆政治局常委將與媒體見面。

經過對照，中國共產黨第20次全國代表大會上述7天的會期，與近幾屆中共黨代會相同。

根據往例及大會公告，中共20大期間將舉辦5場記者會，由中國國家發改委高層主管打頭陣。之後依序由中共中紀委及國家監委、中共中央組織部、中央政策研究室；中共中央政法委、最高法院、最高檢察院、中國公安部、司法部；生態環境部；中共中央對外聯絡部、中國外交部等單位的高層主管，出席其餘4場記者會。

此外，中共20大也將依往例，由各省級代表團及中央和國家機關、金融系統、中央企業系統代表團發言人，接受5場集體採訪。同時，大會也安排媒體參觀北京市的智慧交通、環保生態、中醫、高鐵、舊工廠改造、應急救援等機構及設施。（編輯：張淑伶）1111015