分析：北京未來5年希望在統一問題上取得進展

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（中央社記者呂佳蓉台北16日電）淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今天表示，未來5年內，北京不會完成「和平統一」與「武力統一」，但會希望在統一的問題上取得進展。

中共總書記習近平今天在人民大會堂宣讀20大（中共第20次全國代表大會）報告，擘劃未來5年的工作。

在涉及台灣議題方面，張五岳接受中央社訪問時，提到有3個部分值得注意。第一為20大報告不論是過去5年或是展望未來5年，都將堅決反對台獨與反對外部勢力當作重點，這也是北京採取非和平手段的依據與根源。

他指出，2017年的19大沒有提到外部勢力的問題，2018年美中開始博弈，這也成為相比於以往最大的改變。

第二為，「新時代黨解決台灣問題的總體方略」為對台政策的最高指導思想。張五岳指出，解決台灣問題相當大部分要與國家發展戰略、民族偉大復興相連結。新時代黨解決台灣問題不是孤立的解決台灣問題。

第三個是「解決台灣問題，實現祖國和平統一」，成為中國共產黨的歷史任務，也成了民族偉大復興的必然要求。

張五岳接著表示，依據報告內容與主客觀情勢，除非台灣碰觸到北京無可迴避的紅線，否則能肯定地講，未來5年北京不會完成所謂「和平統一」，因為現在連開始探討民主協商、探索「兩制台灣方案」都沒有推動，「有甚麼方法可以和平統一？」

張五岳也說，如果沒有北京無可迴避的紅線，「北京怎麼可能會透過武力方式完成武力統一？」因武力統一得關注國際社會介入，以及是否會因為採取武力統一而影響了總體國家發展與民族復興。

張五岳強調，北京在5年內沒有要完成和平統一、也不可能採武力方式進行統一，但北京一定希望在統一問題上取得一定程度進展。

至於現今的兩岸關係重點，他認為，在民進黨與中共沒有互信基礎與共識之下，重要的是兩岸要怎麼避免誤判、防範意外、做好危機管控，避免擦槍走火，怎麼避免雙方人民誤解的敵意加深，怎麼因應疫情後兩岸之間更多元的交流，這才是焦點的地方。（編輯：張淑伶）1111016