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中共20大 國民黨發賀電提九二共識與反台獨

2022/10/16 20:33
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（中央社記者呂佳蓉台北16日電）中共20大今天上午在北京舉行，根據央視新聞聯播，國民黨在今日發了賀電，中國共產黨也回了賀電，其中雙方共同強調「九二共識」，以及反對台獨。

根據今晚的大陸官媒央視的新聞聯播，這則報導的名稱為「台灣地區有關政黨和人士祝賀中國共產黨第二十次全國代表大會召開」。

報導指出，中國國民黨中央委員會在16日致中國共產黨中央委員會的賀電中表示，在「九二共識」、反對「台獨」基礎上兩岸各項交流與合作成果豐碩，希望兩黨持續溝通、真誠合作、深化互信、求同存異，共同增進兩岸人民權益福祉，努力維護台海和平穩定，開創兩岸關係繁榮發展。

報導接著指出，同日，中國共產黨中央委員會覆電中國國民黨中央委員會表示，多年來，兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。當前台海形勢愈益複雜嚴峻，期盼兩黨把握大局，體察大勢，堅守大義，在既有共同政治基礎上加強溝通，增進互信，深化合作，為台海和平、同胞福祉、國家統一、民族復興而共同努力。

報導最後說，中國國民黨前主席連戰、洪秀柱，新黨主席吳成典，無黨團結聯盟主席林炳坤等也發來賀函賀信，期望兩岸同胞匯聚智慧、和衷共濟，攜手合作推動兩岸關係和平發展，共謀中華民族偉大復興。（編輯：張淑伶）1111016

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