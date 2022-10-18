20大後對外漸鬆綁 東航南航等國際航線復飛增班

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（中央社台北18日電）中國自COVID-19疫情爆發以來限制國際人員流動，但近期包括東航、南航、海航宣布恢復多條國際航線，由於時機點適逢中共20大落幕，外界認為對內清零不變但對外有漸朝解封跡象。

疫情大流行持續逾2年，期間中國限制國際人員流動受，隨著冬春航季臨近，多家航空公司發布新一季航班計劃，並宣布恢復多條國際航線。

消息一出不少中國網友急忙問是否真的可以出國了？但也有人潑冷水說就怕想多了。

澎湃新聞今天報導，10月30日起，民航將迎來冬春換季航班計畫調整。中國東方航空計劃每週客運國際航線將增至42條108班；中國南方航空國際航班將由原來的每週71班增加至每周86班（往返計為2班）。海南航空計劃於11月將重慶至羅馬國際航班增至每週兩班。

另東航計劃在10月底恢復多條國際航線，包括曼谷、東京、首爾、杜拜等航線。南航則將恢復雅加達、東京等。

中共總書記習近平在20大上發表報告時強調堅持動態清零不動搖，但多家航空公司將增班及復飛國際航線時機好是20大落幕，因此外界認為外界認為中共20大之後對內雖持續動態清零，但對外有漸朝解封跡象。

中國民航局在今年7月記者會時表示，考慮到海外留學生回國等國際人員往來需求，民航局將根據疫情形勢發展、防控措施的優化、地方接受國際航班保障能力的提升，穩妥有序恢復國際定期客運航班的工作，加快推進國際航空市場的恢復。（編輯：唐佩君/曹宇帆） 1111018