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李克強：堅定不移推進改革開放 深入落實穩經濟

2022/10/18 12:53
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（中央社記者邱國強北京18日電）中國國務院總理李克強昨天在出席中共20大甘肅省代表團討論時說，要深入落實「穩經濟一攬子政策」，且「堅定不移推進改革開放」。他並表態完全贊成習近平在20大開幕式上的報告。

綜合中國媒體報導，李克強在出席自己所屬的甘肅省代表團討論時，不忘強調自己過去10年任期不斷強調的「深化簡政放權、放管結合、優化服務改革，打造公平競爭市場環境」。

李克強說，全黨應推進「依法行政」，保障和促進社會公平正義。並推進「高水平對外開放」，讓現代化建設成果更多、更公平惠及全體人民。並要砥礪實幹、銳意進取，為全面建設「社會主義現代化國家」而團結奮鬥。

他強調，當前中國經濟正「回穩向上」，要深入落實「穩經濟一攬子」政策，保持經濟運行在合理區間。

李克強指出，全面學習貫徹「黨的二十大精神」，必須「堅定不移推進改革開放」，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持和完善社會主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，弘揚企業家精神。

他並表態說，中共總書記習近平在20大上的報告，總結了過去5年的工作和新時代10年的偉大變革，也是「指引未來的綱領性文獻」。要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，「幹字當頭、擔當進取」。（編輯：曹宇帆）1111018

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