哈佛學者：中國近期無意圖武統 但仍在議程表上

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（中央社記者呂佳蓉台北18日電）哈佛大學甘迺迪政府學院艾什中心主任塞契（Anthony Saich）今天指出，中國近期沒有意圖、也不會武力統一台灣，但武統仍在中國議程表上。

由台大中國大陸研究中心、哈佛大學甘迺迪政府學院艾什中心（Ash Center）主辦，江啟臣立法委員辦公室、何志偉立法委員辦公室協辦的「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰」交流論壇今天在台北舉行。

塞契在會上指出，中國近期沒有意圖、也不會武力統一台灣，且中國國家主席習近平也不需要匆忙行動。不過，他同時強調，雖然認為短期內中國不會武統台灣，但武統仍在中國議程表上。

他也談及俄烏戰爭的影響指出，中共20大展現出政策方向的延續性，俄烏戰爭也讓中國更加強調，要盡快在經濟、金融、科技等方面減少對西方國家依賴，例如嘗試加快人民幣國際化、成立中國國際能源交易所、以及中國人民銀行建立跨境銀行間支付系統等，但他並不認為這些措施有成功。

他表示，總結來看，中國仍會支持俄羅斯，因為放棄俄羅斯對中國來說沒有任何好處。

塞契說，中國也清楚表明將繼續透過獲得國際組織和機構的領導權、來主導國際秩序。尤其在一些美國退出的領域上，並以此制定全球公共產品的監管標準，例如在航空、電信以及農業等領域，習近平多次表態，中國大陸要成為規則的「制定者」（rule maker），而非「執行者」（rule taker）。

哈佛大學教授康義德（Edward Cunningham）指出，俄烏戰爭之後，很多學者認為現在的中國由於國家高強度的管制，逐漸與世界各國發生互動上面的脫鉤。

他說，雖然中國現在看似有越來越多產業離開，但要注意的是，在服務貿易業以及與科技無關的產業，實際上還是有許多企業持續在中國進行發展與部署。在談及脫鉤問題，須以更宏觀多元的視角了解。（編輯：張淑伶）1111018