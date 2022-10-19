20大期間中國延後發布經濟數據 市場形象將受創

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（中央社台北19日電）中共20大召開之際，官方延後發布包含GDP在內多項宏觀經濟數據，再次引發外界質疑「中國經濟比表面上更慘淡」。外媒指出，推遲發布數據將腐蝕中國金融市場的形象，降低對專業機構的信心。

按原定統計訊息發布日程表，中國國家統計局本定於18日發布第3季和9月單月相關宏觀經濟數據；在未詳細說明原因的情況下，官方僅在日程表上加註「延期」，未再呈現明確發布時間點。

紐約時報報導，在16日登場的中共20大，中共總書記習近平明確表示，政治和國家安全高於一切，隨後中國政府於隔天宣布推遲發布第3季的經濟數據，這個不尋常的動作印證了習近平的指示。

加州大學聖地牙哥校區（UCSD）的政治經濟學副教授史宗瀚（Victor Shih）說，推遲發布數據的原因很可能是中國國務院擔心這些數字會影響20大的氛圍，「這確實表明，在現今中國，政治對於技術性官僚機構有至高無上的影響力」。

今年2月，中國國務院總理李克強發布今年的政府工作報告時，提及今年經濟成長目標定於5.5%左右。然而隨著COVID-19疫情發展、中國自身經濟政策、國際情勢變化等原因堆疊之下，此刻回頭看，符合期待的5.5%這個數字實在太過樂觀，現在3%到4%幾乎成了從投資機構到經濟學者間普遍的共識。

對於尚未公布的第3季經濟成長率，目前西方經濟學家普遍認為應該僅略高於3%。

報導說，中國拒絕公布統計數據，加上宣布延後發布的傳達與溝通方式「雜亂無章」，不免讓外界質疑，「若不是中國技術官僚機構的某些部門陷入混亂，就是中國實際的經濟狀況比大多數人已經意識到的更糟糕，同時也讓人們對數據的可靠性產生了懷疑」。

耶魯大學法學院教授張泰蘇受訪時形容延後發布數據是極糟的失誤，「我不知道他們是不是在美化這些數據，即使他們需要美化數據，最好的辦法應該是在正常時間範圍內做完」。

據報導，長期以來，中國的經濟成長統計數據是否被誇大或進行了特殊處理，是人們一直存有的疑問。

凱投宏觀公司（Capital Economics）的伊凡斯-普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）分析指出，延後發布數據將會侵蝕中國在金融市場的形象，「如果延後發布成為常態，就可能會進一步降低外界對於官方經濟數據和中國技術官僚機構專業性的信心。」（編輯：吳柏緯/周慧盈）1111019