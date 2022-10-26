最新冬春航季 中國33航點每週676客貨航班飛台灣

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（中央社台北26日電）中國民航官員今天表示，中國民航將自10月30日至明年3月25日執行2022/23年冬春航季航班計畫，其中在中國大陸33個航點與台灣桃園等4個航點間每週安排676班客貨航班。

陸媒澎湃新聞報導，中國民航局今天召開每月例行記者會，民航局運輸司副司長徐青介紹了新航季航班安排。

徐青表示，中國民航將自10月30日至明年3月25日執行2022/23年冬春航季航班計畫。今年冬春航季，共有127家國內外航空公司擬每週安排10萬4573班客貨運航班（1個起降計1班，下同）。

在中國大陸航線航班方面，徐青說，54家國內航空公司每週安排9萬5173班客貨運航班，與2021/22年冬春航季相比增加2.31%。其中客運航班每週9萬2970班，年增2.41%；貨運航班每週2203班，年減1.48%。37家航空公司在新開闢的445條國內航線上，每週共安排6065班航班運營。

在台灣和港澳航線航班方面，徐青指出，32家航空公司每週安排2412班客貨運航班，與2021/22年冬春航季相比下降2.31%。其中各航空公司在中國大陸34個航點與香港間每週安排1224班航班；在26個航點與澳門間每週安排512班航班；在33個航點與台灣桃園等4個航點間每週安排676班客貨航班。

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在國際航線航班方面，據表示，中國國內外航空公司每週安排客運航班840班，也就是420個往返航班，與2021/22年冬春航季相比增長105.9%; 每週安排貨運航班（含客改貨）6148班，年增6.7%。

徐青強調，在航班執行過程中，民航局將嚴格落實高效統籌疫情防控和經濟發展要求，堅持「外防輸入，內防反彈」總策略及「動態清零」總方針，要求航空公司嚴格落實民航安全和航班正常管理規定，落實疫情防控各項措施，根據疫情防控、市場需求等實際情況合理安排航班執行。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1111026