中國自製C919客機12月交付 關鍵技術仍仰賴西方

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（中央社台北26日電）首架由中國自行研發的C919大型客機，確定於12月交付給東方航空。C919被視為實現中國民航機國產化夢想的重要里程碑，然而分析指出，關鍵技術仍仰賴國外，「產業鏈國產化」有進步空間。

中國商飛公司自行研發的C919大型客機今年5月在上海首飛試驗成功後，於9月底取得中國民用航空局發放的C919飛機型號合格證，取得這份證明後，象徵C919取得進入中國民用航空市場的「通行證」。

據第一財經報導，上海東方航空在24日的一場會議中，東航總經理李養民表示，首架C919飛機將於今年12月交付東航。但會中並未說明何時開始服役。

由中國自行研發的C919被視為中國國產大型客機的希望，同時也被點名可以挑戰波音、空中巴士等業界龍頭。中共總書記習近平於9月30日在北京人民大會堂會接見C919的研發團隊，稱這支團隊是「棟樑與人民的英雄」。

然而雖然C919被稱為「國產大飛機」，但許多零組件仍仰賴西方企業，包含奇異（GE）、賽峰集團（Safran）、漢威聯合公司（Honeywell International）等。

報導引述天風證券分析指出，C919在核心系統、零組件對國外的依賴程度較高，例如飛機的動力系統、航電飛控系統、燃油系統、電源系統、起落架等關鍵領域，有些是由中外合資企業製造，有的直接採用國外成熟的產品和技術，「產業鏈國產化率仍有明顯提升空間。」

路透社、英國廣播公司（BBC）中文網日前曾報導，C919競爭對手設定為波音B737和空中巴士A320等機型，這項開發計畫也被市場視為中國商飛有意挑戰這兩家產業巨頭的地位。然而要對於兩者構成實際威脅，至少還需要10年。

報導引述分析師指出，C919若要進軍國際，其中的關鍵之一是必須取得美國或歐洲的適航認證。

歐盟航空安全總署（EASA）於2017年就已經受理C919的型號合格證申請；目前尚不清楚美國聯邦航空總署 （FAA）是否受理，但在此之前中國商飛曾向FAA申請小飛機ARJ21的適航證，進度緩慢。

報導提到，若獲得EASA或FAA其中之一的適航認證，便代表獲得進入全球市場的門票。如果C919順利取得，將奠定了中國國產飛機作為波音、空客未來主要競爭者的地位。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111026