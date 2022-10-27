晚給錢求續命 恆大再展延債券利息兌付期限

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（中央社台北27日電）恆大財務危機已持續超過一年，除多管齊下「開源」，「節流」也是重要手段之一。據恆大發布，一支境內債券利息的兌付期限為10月27日，近日已獲債權人同意，兌付日期延後到明年4月27日。

恆大自去年爆發財務危機以來，不斷地出售不動產、股份等資產變現，試圖填補巨大的財務缺口。然而這一年來多支債券利息延遲給付形成暴雷情形，不但使債權人心慌慌，也令市場信心崩盤。加上來自官方指示「保交樓」的政治壓力，使得恆大的財務問題一直難解。

香港經濟日報、香港01報導，恆大地產集團26日晚間發布公告指出，一支利息完成支付時間為10月27日、規模人民幣82億元（約新台幣360億元）的境內債券「21恆大01」，兌付日調整至2023年4月27日。

公告提到，這項提案在25、26兩日舉行的債權人會議上，獲得100%的支持。

據報導，這是「21恆大01」今年第二度展延兌付日期，原先的兌付日期是今年4月26日。換句話說，這支債券本次的利息兌付日已經延後一年。

為了應對財務危機，確保資金流動性，展延債券利息支付期限成了恆大的重要措施。除了2度展延的「21恆大01」外，恆大已陸續和債權人協商並成功展延「15恆大03」、「20恆大02」、「20恆大04」與「20恆大05」等4支債券利息支付期限。

恆大為應對財務困境，正在推動債務重組計畫。原本規劃於7月底發布，然而於7月29日宣布延後至年底之前；此外，恆大也遭境外債權人提出清算申請，首次清算申請聆訊原定於8月31日舉行，目前後延至11月7日。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1111027